Doku über Herzogin Kate Prinzessin Kate – Projektion eines perfekten Königshauses?

Ganze 43 Minuten gewährt das ZDF in seiner Dokumentation „Prinzessin Kate und das Drama der Windsors“ Einblicke in das Leben von Herzogin Kate, zeigt Archivaufnahmen von der jungen bürgerlichen Kate Middleton und macht deutlich, unter welchem öffentlichen Druck die Prinzessin steht. In dem Film wird eines deutlich: Kate ist der Superstar des britischen Königshauses, royale Expertinnen und Experten sehen in ihr nicht nur die perfekte Mutter, sondern auch eine Frau, die es schafft, dem enormen öffentlichen Druck stets standzuhalten, immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben und zu jeder Zeit ein offenes Ohr für jeden zu haben. Neben ihrem Mann, Prinz William, seinem Vater König Charles und Königin Camilla, hat Kate eine Schlüsselrolle in der royalen Familie. Eine eher untergeordnete Rolle haben Prinz Harry und Herzogin Meghan, seit Veröffentlichung von Harrys Memoiren.