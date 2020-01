Grund für Tötung von Soleimani : Doch keine harten Beweise für Bedrohung von US-Botschaften?

Washington Die Begründung von Präsident Trump klang ziemlich konkret: Der Iran hätte vier US-Botschaften angreifen können, daher habe er rasch gegen den iranischen General Kassem Soleimani vorgehen müssen. Doch sein Pentagonchef weiß nichts von konkreten Beweisen.

Die amerikanische Regierung verstrickt sich mit ihrer Rechtfertigung für die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani in Widersprüche. Verteidigungsminister Mark Esper erklärte am Sonntag, er habe keine harten Beweise für eine angebliche Bedrohung von vier US-Botschaften durch Teheran. Damit schien er auf Distanz zu Präsident Donald Trump zu gehen, der eine solche Gefahr zuvor als Begründung für die tödliche Militäraktion gegen Soleimani angeführt hatte.

Den mächtigen Chef der Al-Kuds-Brigaden hatte Trump am 3. Januar am Bagdader Flughafen durch einen Drohnenangriff töten lassen. Die US-Regierung hatte Soleimani die Tötung amerikanischer Soldaten, Angriffspläne gegen Diplomaten in der Region sowie die Billigung der Erstürmung der US-Botschaft in Bagdad durch eine irakische Miliz Ende Dezember vorgeworfen.