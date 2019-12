Kostenpflichtiger Inhalt: Debatte in den USA um Massaker an Indianern : Die Schande von Wounded Knee

Der Ort des Massakers: In der direkten Nachbarschaft ist ein Friedhof der Lakota angelegt worden. Foto: picture alliance / AP Images/Journal file

Washington Eine Tapferkeitsmedaille für ein Massaker an Indianern? So ist es geschehen, Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Corporal Paul Weinert und 19 andere Soldaten erhielten die “Medal of Honor“, weil sie eine Gruppe Lakota-Indianer niedergemetzelt hatten. Eine Gruppe von Politikern will das nicht länger hinnehmen.