Putins Invasion in die Ukraine : Für die Russen läuft alles nach Plan

Ukrainischer Soldat vor einem ausgebrannten Fahrzeug nach einem Kampf mit einer russischen Einsatztruppe in der Nähe der Hauptstadt Kiew. Foto: AFP/SERGEI SUPINSKY

Analyse Kiew/Düsseldorf Die tapferen Kämpfer der Ukraine haben offenbar dem russischen Vormarsch wenig entgegenzusetzen. Wie die Lage derzeit aussieht und wie der Krieg weiter verlaufen dürfte.

Von Helmut Michelis

Endlose verwundbare Fahrzeugschlangen, die wie im Frieden vorrücken, keine geschlossenen Kampfeinheiten, sondern ein scheinbares Sammelsurium älterer Militärtechnik – die russischen Truppenbewegungen in der Ukraine geben westlichen Beobachtern Rätsel auf. Wo sind die modernen Waffensysteme, der angebliche Super-Panzer T-14 „Armata“, der Schützenpanzer „Kurganetz“ oder der gefürchtete Raketenwerfer TOS 2, dessen Aerosol-Geschosse grauenhafte flächendeckende Verwüstungen anrichten? Wo ist die russische Luftlandetruppe, deren 45.000 Fallschirmjäger unter anderem mit modernen Schützenpanzern BMD-3 und Artillerie ausgerüstet sind, und die zuletzt bei den Unruhen im Januar in Kasachstan eingesetzt waren?

Die Auswertung offener Quellen wie Fotos oder Videos lässt viel Raum für widersprüchliche Spekulationen: Der russische Vormarsch sei unerwartet ins Stocken geraten. Es werde nur langsam vorgerückt, um Verluste unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Die „zweitklassigen“ Verbände sollten Verluste provozieren, um die Kriegsbereitschaft in der Heimat anzustacheln. Oder: Die ukrainische Armee solle ihre wenigen Kräfte verschleißen und sei dann gegen den Hauptstoß nicht mehr abwehrbereit. Tatsächlich gab es in sowjetischen Plänen für den Dritten Weltkrieg solche Ideen: Zunächst hätten beispielsweise in Wellen ältere Jets angreifen sollen, damit die Nato ihre Flugabwehrraketen verschießt.

Vermutlich richtiger ist jedoch, dass aus Moskauer Sicht zurzeit grundsätzlich alles nach Plan verläuft: Zunächst ging es um die Zerschlagung der ukrainischen Streitkräfte und die Lufthoheit, dann um breiten Raumgewinn durch den schnellen Vormarsch „leichter“ Einheiten und in der folgenden Phase um das Umzingeln von Großstädten. Die verfügbaren Bilder lassen sogar den Schluss zu, dass die Verluste der riesigen Invasionsstreitmacht relativ gering sind. Auch scheint die Kampfkraft der Ukrainer erfolgreich geschwächt. Denn sie greifen das unübersehbare Ziel der dicht gedrängt vorrückenden Konvois offenbar nicht wirkungsvoll an. Denn die Nato dürfte ihr lückenloses Lagebild unmittelbar den Ukrainern weitergeben: Über Polen, Rumänien und über dem Schwarzen Meer kreisen zurzeit zahlreiche elektronische und Radar-Aufklärungsflugzeuge sowie Drohnen vom US-Typ „Global Hawk“, die als „Datenstaubsauger“ auch Funk- und Telefongespräche abhören kann.

Was man nicht sieht, wird trotzdem geschehen sein: eine monatelange verdeckte Voraufklärung politisch und militärisch relevanter Ziele, das Einnehmen wichtiger Objekte wie Brücken durch Spezialkräfte und ein paralleler Cyber-Angriff, um die Kommunikation der Ukrainer lahmzulegen. Die Vorgehensweise hat ihre Blaupausen teils im überwunden geglaubten „Kalten Krieg“ zwischen Ost und West, teils wird sie durch neue Taktiken wie den „hybriden Krieg“ ergänzt. Er wird nicht mehr nur mit regulären Truppen, sondern auch von verdeckt operierenden Aggressoren geführt – von der scheinbar randalierenden Rockerbande bis hin zu als Touristen getarnten Spezialkräften. Gleichzeitig läuft parallel eine Propaganda-Schlacht über das Internet.

Nach dem Mauerfall hatten ehemalige Soldaten der DDR über die geplante Vorgehensweise der Truppen des Warschauer Paktes in einem Krieg berichtet. Dazu gehörten massive Panzervorstöße und Angriffe aus der Luft in großem Stil, unterstützt durch Agenten und Saboteure: Fallschirmjäger-Divisionen hätten Brückenköpfe wie den Fliegerhorst Nörvenich bei Köln und den Flughafen Düsseldorf erobern sollen, um die Rheinbrücken für einen weiteren Vorstoß auf Rotterdam und die Nordseeküste in die Hand zu bekommen.

Ein Blick auf die Landkarte ließ bereits nach dem Angriff auf die Krim 2014 künftige strategische Ziele in der Ukraine erkennen: die Stabilisierung der abtrünnigen Gebiete, eine stabile Landverbindung zu der eroberten Halbinsel und ein Korridor entlang des Asowschen Meeres über Odessa hinweg bis in die Republik Moldau, wo in Transnistrien Moskau bereits seit vielen Jahren „Friedenstruppen“ stationiert hat. Dies alles behauptet die russische Invasionsstreitmacht, inzwischen bereits erreicht zu haben. Entsprechend setzten die Angreifer bislang auch ihre Schwerpunkte. Lemberg (Lwiw) im Westen scheint nicht im Visier zu sein, was bedeuten könnte, dass nicht die Eroberung des ganzen Landes beabsichtigt ist. Die Umzingelung Kiews könnte der Versuch sein, die Großstadt als Geisel bei künftigen Verhandlungen zu nutzen. Aus militärischer Sicht macht es Sinn, die verbliebenen ukrainischen Truppen zu zwingen, sich dort zu konzentrieren.