"Hirntod"-Debatte : Die Nato ist Polens Lebensversicherung

Premierminister Mateusz Morawiecki (r.) mit PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski. Foto: AFP/JANEK SKARZYNSKI

Düsseldorf Für Polen und andere ostmitteleuropäische Staaten gibt es keine Alternative zur westlichen Militärallianz. Die Wortwahl der Spitzenpolitiker verdeutlicht das. Die Angst vor Russland ist übermächtig.

Mateusz Morawiecki hätte eigentlich anderes zu tun. Am Donnerstag wird der polnische Premier für eine zweite Amtszeit vereidigt. Am Freitag hält er seine Regierungserklärung, die zu Beginn einer Legislaturperiode in Polen den Stellenwert einer Rede an die Nation hat. Eine solche Ansprache will gut vorbereitet sein. Dennoch fand Morawiecki in diesen Tagen die Zeit, um in einem weltweit beachteten Interview mit der „Financial Times“ den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in die Schranken zu weisen, der den „Hirntod der Nato“ diagnostiziert hatte. Für den polnischen neuen und alten Regierungschef ist das blanker Unsinn: „Die Nato ist und bleibt das wichtigste Bündnis der Welt, das der Bewahrung von Freiheit und Frieden dient.“

Zwar äußerten sich auch deutsche Spitzenpolitiker kritisch zu Macrons Wortwahl, allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dennoch offenbaren Morawieckis Einlassungen, dass es in Polen wie in den meisten östlichen EU-Ländern ein grundlegend anderes Verständnis von der Nato gibt als in Paris oder Berlin. So hatte Merkel 2017 eine ganz ähnliche Sicht auf die Rolle von Donald Trump in der westlichen Allianz geäußert wie nun Macron. Beide sehen in dem US-Präsidenten „keinen verlässlichen Partner“ (Merkel). Und beide forderten die EU-Staaten auf, in der Verteidigungspolitik auf eigene Stärken zu setzen, bis hin zum Aufbau einer europäischen Armee.

INFO Polen zählte zu ersten osteuropäischen Mitgliedern Mitgliedsstaaten Die 1949 gegründete Nato besteht aus 29 Staaten aus Europa und Nordamerika. Sie versteht sich als Wertegemeinschaft freier demokratischer Staaten mit dem Ziel der eigenen Sicherheit und weltweiten Stabilität. Sie verfügt derzeit über eine Truppenstärke von 3,8 Millionen Soldaten. Deutschland zählt nicht zu den zwölf Gründungsmitgliedern und trat 1955 bei. Osterweiterung Nach dem Ende des Warschauer Paktes strebten Polen, Tschechien und Ungarn schnell in Richtung einer Integration in das westliche Europa. Die Nato nahm Beitrittsgespräche auf. 1999 traten die drei Staaten der Nato bei. 2004 folgten Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Slowenien, Slowakei und Rumänien. 2009 kamen Albanien und Kroatien hinzu, 2017 Montenegro. Nordmazedonien soll im kommenden Jahr als 30. Mitglied folgen. Militärausgaben Unter den Nato-Staaten geben die USA mit 3,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts mit Abstand am meisten Geld für das Militär aus, es folgen Griechenland und Großbritannien (2,2). Ein Großteil der Staaten hält die Zwei-Prozent-Marke nicht ein, zu der sich die Mitglieder verpflichtet haben. Deutschland liegt bei 1,23 Prozent.

Morawiecki kann mit dem Ansatz nichts anfangen. Die Probleme der Nato seien keineswegs von Trump verursacht worden, sondern vom mangelnden Engagement vieler europäischer Partner. Einmal mehr legte der Premier den Finger in jene Wunde, die vor allem in Deutschland weit klafft: „Viele Nato-Staaten halten ihre Selbstverpflichtung nicht ein, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben“, erklärte er in besagtem Interview. Polen dagegen tut dies schon heute und strebt bis 2030 einen Wert von 2,5 Prozent an. Deutschland will bis 2024 die Marke von 1,5 Prozent erreichen.

Die polnischen Zweifel an Macron gehen noch deutlich weiter. Man könne sich angesichts der Hirntod-Einlassungen schon die Frage stellen, ob Frankreich „den Erhalt der Nato noch für wichtig hält“. Und wer seine Position an dieser Stelle noch immer nicht verstanden hatte, dem erklärte Morawiecki die Sache noch einmal historisch-grundsätzlich: „Die Vereinigten Staaten haben Europa immer unterstützt. Und wenn es diese US-Hilfe nicht gegeben hätte, hätte sich Europa nicht von der Nazi-Herrschaft befreien können.“ Heute wiederum habe man es mit einem „enorm aggressiven Russland“ zu tun. Das ist eine Sicht, die in Polen über alle parteipolitischen Gräben hinweg Konsens ist.

Erst am Montag hatte auch Präsident Andrzej Duda in seiner Ansprache zum polnischen Unabhängigkeitstag erklärt: „Russland zeigt erneut sein imperiales Antlitz, und wir wollen nicht in die Moskauer Einflusssphäre geraten.“ In Anspielung auf ein geflügeltes Wort der polnischen Politik ließe sich die strategische Sicht in Warschau knapp so zusammenfassen: „Die Nato oder der Tod.“ Anders formuliert: Ähnlich wie der britische Premier Boris Johnson „lieber tot im Straßengraben“ gelegen hätte, als den Brexit zu verschieben, würden viele polnische Politiker lieber ihr Leben geben, als die Nato aufzulösen. Das Bündnis gilt als Lebensversicherung für die Nation.

Neu ist das nicht. Die Einbindung in die westliche Verteidigungsgemeinschaft hat seit dem Ende des Kalten Krieges höchste Priorität in der polnischen Staatsräson, und zwar unabhängig von der politischen Ausrichtung der wechselnden Regierungen. Es war deshalb auch kein Zufall, dass das Land der Nato schon 1999 beitrat und damit fünf Jahre vor der Osterweiterung der EU. Offene Gegner der Militärallianz gibt es in Polen kaum. Rund 70 Prozent der Menschen vertreten hingegen die Ansicht, dass die Nato den Frieden in Europa sichere.

Wie weit dabei die Ergebenheit an die USA geht, ließ sich im vergangenen Sommer beobachten. Im Juni reiste Präsident Duda nach Washington, um dort für die Errichtung einer ständigen US-Militärbasis in Polen zu werben. Das untersagt zwar die Nato-Russland-Grundakte von 1997. Nach dem offenen russischen Völkerrechtsbruch bei Annexion der Krim jedoch hoffte man in Warschau auf ein Umdenken in Washington. Duda ging sogar so weit, seinen Gastgeber mit dem Plan zu locken, eine mögliche neue US-Basis in Polen „Fort Trump“ zu taufen.

Doch alle Schmeicheleien waren vergebens. Trump lehnte Dudas Angebot nicht nur ab. Wenige Wochen später strich der US-Präsident sogar einen lange geplanten Besuch in Warschau. Dort war die Enttäuschung über den Misserfolg zwar groß. Das hinderte die Regierung allerdings nicht daran, wenige Tage später mit den „amerikanischen Freunden“ den Kauf von 32 Kampfjets vom Typ F35 festzuzurren, der neuesten Generation des US-Tarnkappenbombers.