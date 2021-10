Schwere Hypothek für Glaubwürdigkeit : Die mediale Kehrseite des Kurz-Skandals

Sebastian Kurz bei der Ankündigung seines Rücktritts als Bundeskanzler am Samstag in Wien. Foto: dpa/Georg Hochmuth

Analyse Berlin Populisten wollen nicht nur an die Macht, sie versuchen auch immer, die Berichte über sich selbst in den Griff zu bekommen. So war es bei Trump, so ist es bei Orban. Und in Österreich werden die Dimensionen der Verstrickungen im System Kurz erst allmählich sichtbar. Mit Verlierern auf beiden Seiten.

Zwischen Dresden und Wien liegen knapp 500 Kilometer, zwei Staatsgrenzen und durchaus kulturelle Unterschiede. Doch die Mediensysteme in Sachsen und Österreich sind vergleichbar aufgebaut. Und so ist es nicht nur ein zeitliches Zusammentreffen, dass in der österreichischen Hauptstadt ein Kanzler zurücktreten muss, weil er mit neun Vertrauten in einem Sumpf von Korruption und Medien-Beeinflussung gefingert haben soll, und gleichzeitig eine Studie alte Vorurteile bestätigt: Im Auftrag der Dresdner Landeszentrale für Politische Bildung ergab eine Umfrage, dass in Sachsen jeder Sechste die Medien in Staatshand wähnt und jeder Vierte glaubt, Minister würden die Berichte über sich selbst freigeben. Der Kurz-Skandal wirkt wie eine Bestätigung. Dieser Skandal ramponiert deshalb nicht nur die österreichische Politik, er ist auch eine schwere Hypothek für die Glaubwürdigkeit der Medien.

Der Verein österreichischer Chefredakteure fand schnell klare Worte: Was da in den Schriften der Korruptionsstaatsanwaltschaft an Zuständen beschrieben werde, sei „unethisch, unmoralisch und verwerflich“. Die Leiter von 16 renommierten Redaktionen traten entschieden jeder Vorstellung entgegen, wonach es für Inserate Gegenleistung in Form von redaktioneller Berichterstattung gebe. Auch wenn einzelne Gratistitel auf Basis dieses Konzeptes ihre Geschäftsmodelle und Verlagsimperien aufgebaut haben sollten, gebe es „in den allermeisten Medienhäusern rote Linien und eine strikte Trennung zwischen Redaktion und Anzeigenabteilung“.

Insider können jedoch von den Enthüllungen systematischer Einflussversuche des Systems Kurz nicht überrascht sein. So schilderte Alexandra Föderl-Schmid aus ihrer Zeit als „Standard“-Chefredakteurin eine Begebenheit, die sich lange vor der Karriere von Kurz abgespielt haben muss. „Der Minister und sein Kabinettschef, beide Sozialdemokraten, hielten sich bei unserer ersten Begegnung nicht mit Floskeln oder einer Begrüßung auf, sondern kamen gleich zur Sache: Was die Redakteurin schreibe, sei immer so negativ, sie müsse weg.“ Und als Nachsatz: „Schließlich inseriere man so viel in dieser Zeitung.“ Kurz ist offenbar nicht der Erfinder einer Verquickung von Politik und Medien in Österreich. Aber er war offenkundig mit seinen Helfern erfolgreicher als die hier geschilderten Vorgänger. Denn auch nach über zehn Jahren ist die von den SPÖ-Regierenden angefeindete Redakteurin immer noch bei ihrer regierungskritischen Arbeit. Sie tut weiterhin ihren wichtigen Job.

Im System Kurz soll das jedoch mit anderen Medien vor allem auf dem Boulevard anders gelaufen sein. Die spektakulären Razzien in der Regierung beruhen auf dem Verdacht, dass Kurz bereits seine Karriere mit der Verwendung staatlich finanzierter Inserate als Hebel zur besseren Selbstdarstellung genutzt haben und dieses im Kanzleramt fortentwickelt haben soll. Dabei sollen auch manipulierte Umfragen in die Welt gesetzt worden sein. Nun erfolgte eine erste Festnahme einer Meinungsforscherin. Die Schlinge zieht sich also enger, auch wenn Kurz durch das Ausweichen auf den Posten des ÖVP-Partei- und Fraktionschefs weiter die Fäden in der Hand behalten will.

Wie „saftig“ die Erwartungen und Absprachen gewesen sein müssen, lässt sich für die Ermittler anhand sichergestellter Chatprotokolle beim Kurz-Vertrauten Thomas Schmid mehr als nur erahnen. Einen Vorgeschmack lieferten bereits die heimlich gefilmten Aussagen des damaligen FPÖ-Chefs und Vizekanzlers Heinz-Christian Strache vor zwei Jahren im Ibiza-Video. Sie drehten sich ebenfalls um Machtausübung mithilfe der Kontrolle über Medien.

Dabei zeigt sich schon bei den Phantastereien Straches, dass die Realität im Allgemeinen eine andere ist. Und erst Recht ist gerade in Österreich zu besichtigen, wie hartnäckig und investigativ die allermeisten Medien jeden Stein umdrehen, um das Ausmaß der Verirrungen und Verwirrungen aufzudecken. Und letztlich belegt auch die Dynamik der Kritik an Kurz mit schnellem Rücktritt, dass die Korrektiv-Funktion der Öffentlichkeit eben auch in Österreich noch funktioniert. Doch die besonders ausgeprägte Inserate-Praxis wird das Nachbarland als Folge des Systems auf den Prüfstand stellen müssen. Zu auffällig ist das Ausmaß der Millionen-Zahlungen und seine Anbindung an eine Vergabepraxis nach Gutsherrenart.

Die Missbrauchsmöglichkeiten liegen auf der Hand. Denn auch in Ungarn und in den USA hat sich gezeigt, wie Populisten nicht nur an die Schalthebel der Macht wollen, sondern dann vor allem die Berichterstattung über ihr eigenes Handeln in den Griff zu bekommen versuchen. Wenige Jahre reichten unter Viktor Orban, um kritische Medien an den Rand zu drängen. Entweder kauften reiche Orban-Freunde die Zeitungshäuser und tauschten das Personal aus. Oder von Orban-Getreuen kontrollierte Aufsichtsgremien versagten unter fadenscheinigen Gründen Lizenzverlängerungen.

Eine andere Technik verfolgte Donald Trump schon auf dem Weg ins Weiße Haus und erst Recht nach seinem Amtsantritt: Das Vertrauen in die Berichterstattung massivst unter Beschuss nehmen und durch das Herausstoßen von täglich im Schnitt 21 Lügen oder irreführenden Statements eine Situation schaffen, in der das Publikum überforderte wird: Wem kann man was noch glauben? Auf die Trump-Herausforderung reagierten selbst seriöse Medien mit der Entwicklung von „Haltungsjournalismus“, der in seiner Trump-Ablehnung es Kritikern erleichterte, eine Parteilichkeit zu unterstellen. Zwei Akteure, ein Ergebnis: erschütterte Glaubwürdigkeit.