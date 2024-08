Gewaltorgien nach dem Mord von Southport Die Krawalle in Großbritannien breiten sich aus

Die Falschinformation über die Identität des Täters wirkte als Brandbeschleuniger für die Proteste. Die gezielten Lügen wurden durch rechtsextreme Aktivisten, Verschwörungstheoretiker und Webseiten, die als seriöse Nachrichtenquellen posieren, weiterverbreitet. Auch das russische Staatsfernsehen beteiligte sich daran. Für eine rechtsextreme Figur wie Tommy Robinson, der schon lange gegen Immigranten und Muslime agitiert, kam die Geschichte gerade recht. Der Gründer der Organisation „English Defence League“ ist zwar außer Landes geflüchtet, kann von Griechenland aus aber seine Anhänger in den sozialen Netzwerken immer noch über das Internet zu Gewalt aufrufen. In der rechten Szene einflussreiche Influencer wie Andrew Tate feuerten die Proteste ebenso an wie der vor kurzem erstmals ins Parlament gewählte Nationalpopulist Nigel Farage von der Partei Reform UK. Farage wandte sich in einem Video, das auf dem Kurznachrichtendienst X/Twitter mehr als 2,6 Views erhielt, an seine Fans und stellte die Informationspolitik der Obrigkeit in Frage: „Ich frage mich, ob uns die Wahrheit vorenthalten wird.“ Dann orakelte er, dass das Land in den nächsten Wochen beispiellose, gewalttätige Demonstrationen erleben werde. Das gießt Öl ins Feuer der rechtsextremen Propaganda. Auch eine Politikerin wie Kemi Badenoch, die vor kurzem noch Handelsminsterin war und jetzt Parteivorsitzende der Konservativen werden will, muss sich fragen lassen, ob es weise ist, aufgerechnet jetzt zu bezweifeln, ob der Multikulturalismus in Großbritannien noch funktioniert. In dieser angespannten Situation sollte man mit einer solchen Debatte lieber warten, bis die Lage entschärft ist.