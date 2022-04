Während der Krieg weiter tobt, laufen rund 100.000 Kinder, die in der Ukraine in Heimen und Waisenhäusern leben, Gefahr, zurückgelassen zu werden, warnt die Kinderrechtsorganisation Save the Children. Rund 1,3 Prozent aller Kinder in der Ukraine sind in einer Betreuungseinrichtung untergebracht - eine der höchsten Raten in Europa.

Diese Frühgeborene wurden von ihren Eltern zurückgelassen. Sie liegen eingewickelt in einem Krankenhausbett in Mariupol. (Bild vom 15. März 2022)