Veronika (l) und ihr Ehemann Viktor posieren am 7. April 2022 in der westukrainischen Stadt Lemberg für ein Foto, inmitten der russischen Militärinvasion in der Ukraine. Die 84-jährige pensionierte Lehrerin Veronika Andreyeva, ihr Ehemann Viktor Andreyev, 83, und ihre Tochter Alyona Andreyeva, 50, mussten ihre Heimat in Bachmut in der Ostukraine verlassen, um sich vor den russische Angriffen zu schützen. Vor einer Unterkunft für Vertriebene in der Westukraine erzählte die 84-Jährige, wie sie und ihre Familie mehr als 1.000 Kilometer reisen mussten, um an einen sicheren Ort zu gelangen.