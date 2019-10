Proteste in Bagdad : Die Gelbwesten sind den Irakern ein Vorbild

Demonstranten in Bagdad am vergangenen Wochenende. Foto: AP/Hadi Mizban

Bagdad Den Irak erschüttern seit Tagen Proteste gegen soziale Missstände und Staatsversagen. Und es fließt Blut.

Es ist eine Revolte, Terror aber ist es nicht. Das, was derzeit im Irak geschieht, massenhafter Protest zumeist junger Iraker gegen ihre politische Führung, ist mit den Gelbwestenprotesten in Frankreich vergleichbar. Sie dienen den Demonstranten als Vorbild. Einige der Demonstranten in Bagdad tragen denn auch gelbe Westen. Und wie die Protestierer in Frankreich, so gehen auch die im Irak gegen soziale Missstände, hohe Jugendarbeitslosigkeit, Benachteiligung und Perspektivlosigkeit auf die Straßen. Allerdings sind die Proteste im Irak viel blutiger als in Frankreich. Seit vergangener Woche, als die Revolte begann, sind über 100 Menschen getötet und bis zu 4000 teils schwer verletzt worden.