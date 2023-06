Dammbruch in der Süd-Ukraine Eine neue Stufe der Eskalation

Kriege entfesseln das Böse in den Menschen. Die Sprengung des riesigen Kachowka-Staudamms am Dnipro-Fluss in der Ukraine mutet wie ein Kriegsverbrechen der besonderen Art an. Noch ist unklar, welche der beiden Kriegsparteien dafür verantwortlich ist. Es könnte sogar eine Schwäche in der Staumauer sein, die den Dammbruch auslöste. Aber das ist eher unwahrscheinlich.