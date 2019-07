Kommentar zur Seenotrettung : Mutige Retter mit Hang zum Risiko

Düsseldorf Der Einsatz der privaten Seenotretter verdient Anerkennung. Trotzdem sind die Helfer oft überfordert - physisch, juristisch und humanitär.

Wer Menschen in Seenot rettet, begeht eine humanitäre Tat und kein Verbrechen. Die Besatzung des Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“ handelte also richtig, als sie den italienischen Hafen in Lampedusa ansteuerte – trotz des Landeverbots der italienischen Regierung. Wer 40 hilflose Menschen an Bord hat, die Folter ausgesetzt waren oder vor Verzweiflung ins Wasser springen wollten, muss etwas unternehmen, um die Lage nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Man könnte die Kapitänin Carola Rackete und ihre Crew fast als Helden bezeichnen, zumindest als mutige Retter, die für andere ein hohes Risiko eingehen. Ruhr-Bischof Overbeck hat es treffend ausgedrückt, wenn er in der Rettung die „humanen und christlichen Werte Europas“ erkennt. Solche Menschen verdienen das Bundesverdienstkreuz und nicht das Gefängnis.