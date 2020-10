Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie in Europa : Intensivbetten werden knapp

Menschen stehen für Corona-Tests in der Sportarena von Lyon Schlange. Foto: dpa Foto: dpa/Laurent Cipriani

Düsseldorf In allen deutschen Nachbarländern hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen vervielfacht. Experten befürchten Engpässe auf den Intensivstationen. Die Uniklinik Düsseldorf bereitet sich auf die Übernahme niederländischer Patienten vor.

Im Internet gibt es eine unkomplizierte Möglichkeit, das Infektionsgeschehen weltweit zu betrachten. Unter der Suchfrage „Sterberaten Covid 19“ sieht man, wie sich in jedem Land der Welt die Zahl der Neuinfektionen und der Covid-19-assoziierten Todesfälle entwickelt. Derzeit heißt das vor allem: wie die Werte ansteigen. Die meisten anderen Statistiken weisen fast gleichlautende Ergebnisse auf; geringe Unterschiede kommen durch unterschiedliche Meldesysteme und -fristen zustande.

In allen deutschen Nachbarländern gibt es derzeit eine kritische Lage. Vor allem in den Krankenhäusern herrscht stellenweise Alarmstimmung. Schauen wir in die Niederlande: Dort registrierte das Institut für Gesundheit und Umwelt (RIVM) in einer Woche knapp 44.000 Neuinfektionen, das waren 60 Prozent mehr als in der Vorwoche. Am Dienstag wurden rund 7400 Neuinfektionen gemeldet, rund 550 mehr als am Vortag. Damit wurde erstmals die 7000-Marke überschritten.

Nun herrscht bei manchem die Meinung, die Zahl der Neuinfektionen sei ja vielleicht nicht so wichtig, solange die Intensivstationen nicht überlaufen; es gibt ja weltweit sehr viele Fälle von Patienten, die nur milde oder auch gar nicht erkranken. Trotzdem können sie offenbar potente Überträger des Virus sein, sonst könnte es nicht zu einem solchen Anstieg der Patientenzahlen in Krankenhäusern und auf Intensivstationen kommen.

In den Niederlanden starben am Dienstag 34 Menschen an Covid-19, am Vortag waren 13 Todesfälle gemeldet worden. Seit Ausbruch der Pandemie gab es in dem Land rund 190.000 Infektionen und 6631 Todesfälle. Frank Schneider, Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Düsseldorf, sagte unserer Redaktion, dass man sich auf eine mögliche Übernahme holländischer Patienten vorbereite. „Wir sind da wie im Frühjahr in engem Kontakt mit unseren Kollegen in Münster, die das koordinieren.“

In Belgien, das bereits zu Beginn der Pandemie durch hohe Fallzahlen auffiel, wurden am 11. Oktober fast 8000 Neuinfektionen gemeldet, das sind mehr als drei Mal so viel wie im April, als es dort die höchste Zahl bei den Neuinfektionen gab. Jedenfalls hat das Land beschlossen, die Anzahl der Krankenhausbetten auf Intensivstationen für Patienten mit Coronavirus mit sofortiger Wirkung zu erhöhen, gab ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bekannt. Es sollen 25 Prozent der rund 2000 Intensivbetten für Covid-19-Patienten bestimmt sein, derzeit sind es 15 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie sind in Belgien 10.211 Menschen gestorben. Am Dienstag lagen 267 Patienten auf einer Intensivstation, verglichen mit 243 gestern. Luc Verstraete, Intensivmediziner in Brüssel, sagt: „Wenn die Zahlen weiter so steigen, bekommen wir ein ernstliches Problem, zumal wir mit Beatmungskapazitäten langsam an eine Grenze geraten.“ Er und andere Experten befürchten, dass sich die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten bis Ende des Monats auf mehr als 500 oder im November sogar auf tausend verdoppeln könnte, was dem Rekord von 1285 am 8. April auf dem Höhepunkt der Pandemie nahekäme.

Nicht minder dramatisch die Lage in Frankreich: Dort wurde dieser Tage der Spitzenwert von knapp 28.000 neuen Infektionen erhoben, ebenfalls ein Vielfaches vom bislang höchsten Wert Ende März (7600). Aus Frankreich wurde dieser Tage ein Zuwachs von mehr als 100 Toten gemeldet, und auch der Pariser Intensivmediziner Fabrice Beaufort sieht das Ende der Kapazitäten kommen: „In zwei, drei Wochen werden wir größte Probleme bekommen, denn ein Teil der vielen Infizierten wird ja zwangsläufig intensivpflichtig. Auch Spezialmedikamente wie Remdesivir oder Dexamethason sind ja nicht unbegrenzt verfügbar, von Beatmungsplätzen etwa mit Ecmo-Ausstattung ganz zu schweigen.“

In allen Nachbarländern ist die Situation vor allem in den Großstädten (Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Antwerpen, Paris, Marseille, Lyon) unübersichtlich geworden; dort ist wie etwa derzeit auch in einigen deutschen Städten die Nachverfolgung von Infizierten und ihrer Kontaktpersonen fast unmöglich geworden. Nicht anders in Spanien: Dort liegt der tägliche Zuwachs an Neuinfektionen bereits seit Anfang September regelmäßig bei mehr als 10.000 Fällen, dort sind ebenfalls sehr viele Tote zu beklagen, an vielen Tagen wird die tägliche Marke von 200 Covid-19-Toten überschritten.

In der Schweiz schien die Lage lange Zeit entspannt, nun aber wurden im Oktober an einem Tag mehr als 4000 Neuinfektionen gemessen, mehr als doppelt so viele Fälle wie im Frühjahr, als am 3. April der Spitzenwert von 1774 Neuinfektionen gemeldet wurde. Von 26 Kantonen erfüllen aktuell 22 das Kriterium, wonach es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gab. Viele Schweizer befürchten jetzt, dass es zu einem zweiten Lockdown kommt.