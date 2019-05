18 Monate in der Regierung : Die Chronik der FPÖ-Skandale – Von Putin bis zum Nazi-Liederbuch

18 Monate in der Regierung

Wien Das Video-Debakel von Strache ist nur die jüngste Entgleisung im politischen Wien. Die 18 Monate in der Regierungsverantwortung waren von zahlreichen Skandalen rund um die FPÖ geprägt. Ein Überblick.

Es war ein politisches Erdbeben, das die österreichische Regierungskoalition aus konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ zum Platzen brachte: Nach dem Video-Skandal um den inzwischen als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurückgetretenen Heinz-Christian Strache ist die Koalition in Wien am Ende. Ihre lediglich 18 Monate in der Regierungsverantwortung waren von zahlreichen Skandalen rund um die FPÖ geprägt. Ein Überblick: