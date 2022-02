Die Haltung zu Putin : Der Westen war nicht leichtgläubig

Die frühere Kanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin verlassen im August 2021 eine gemeinsame Pressekonferenz nach Gesprächen im Kreml. Foto: AFP/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Analyse Berlin/Düsseldorf Die politische Klasse in Deutschland streitet gerade darüber, wie naiv Europa gegenüber Putin war. Warum sich die Bundesregierung keinen Illusionen hingab und doch einen harten Kurs scheute.

Von hinten schlich sich US-Präsident Georg W. Bush an die Kanzlerin beim Nato-Gipfel in Bukarest 2008 an. „Die Ukraine und Georgien gehören in die Nato“, raunte der Amerikaner Angela Merkel bedeutungsschwanger zu. Als zur gleichen Zeit auch Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy hinzutrat und kategorisch erklärte, für ihn komme so etwas nicht infrage, war die Sache entschieden. „Sie dürfen rein – aber nicht jetzt“, lautete der Formelkompromiss. Und dabei ist es bis heute geblieben.

War Merkels und Sarkozys Nein im Angesicht der späteren Aggression Wladimir Putins naiv? Der russische Präsident hatte 14 Monate zuvor auf der Münchner Sicherheitsheitskonferenz eine Brandrede gegen die Nato-Erweiterung gehalten. Insbesondere Merkel, das hat sie später immer wieder betont, schien die Ost-Ausdehnung des westlichen Militärbündnisses zu riskant, selbst wenn die Ukraine das inständig wünschte. Es hätte das Verhältnis zu Putin, das damals fast noch partnerschaftlich war, unnötig belastet und anti-westliche Stimmungen in Russlands Elite gestärkt.

Info Wie Moskau auf der Krim den Westen überrumpelte Militär Ab dem 27. Februar 2014 besetzen russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen schrittweise Parlament und strategische Gebäude der Krim. Unterstützt werden sie von bewaffneten prorussischen Kräften, die teils aus Russland eintreffen. Abstimmung Die daraufhin neu eingesetzte Führung einer prorussischen Minderheitspartei ersucht Russland um Hilfe – und setzt ein Referendum an, das am 16. März 2014 angeblich eine große Mehrheit für den Anschluss an Russland ergibt. Angliederung Das dient Moskau als Legitimation der sogenannten Wiedervereinigung. Der Westen spricht hingegen von einer Annexion – also einer gewaltsamen und völkerrechtswidrigen Aneignung. Nur fünf Tage nach dem Referendum besiegelt Kremlchef Wladimir Putin offiziell die Aufnahme der Krim in die Russische Föderation. Invasion Der russische Angriff auf die Ukraine am Donnerstag wird auch von der Krim aus gestartet.

Seit dem 24. Februar 2022 sieht die Lage anders aus. Putin hätte vermutlich nicht angegriffen, wenn Nato-Soldaten oder gar taktische Atomwaffen in der Ukraine stationiert gewesen wären. Hätte, hätte, Fahrradkette. Vielleicht hätte er aber auch schon früher auf den Angriffsmodus geschaltet und den Westen in eine beispiellose Aufrüstungsspirale gezwungen. Man wird es nie wissen. Aber Tatsache ist, dass Putin das große europäische Land jetzt überfallen hat – und der Westen, von Sanktionen abgesehen, tatenlos zusieht.

Der aktuelle Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) meint: „Rückblickend muss man sagen, dass der Westen, Europa, Deutschland zu naiv waren.“ Die frühere Verteidigungsminister Annegret Kramp-Karrenbauer drückte es sogar auf Twitter entwaffnend ehrlich aus: „Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte.“

Tatsächlich haben der Westen und insbesondere Deutschland seit der Verschärfung der Spannungen mit Russland wenig getan, was Putins Machtpolitik in irgendeiner Weise gebremst hätte. Die Lesart dazu lautete, jede Alternative zu einem Kurs der Verständigung wäre für den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen und die Aufrechterhaltung einer grundsätzlich friedlichen Ordnung unvernünftig gewesen.

Entsprechend reagierte der Westen auf Aggressionen Russlands in Georgien, auf der Krim oder in der Ostukraine mit einer Mischung aus nicht zu harten Sanktionen und einer ständigen Gesprächsbereitschaft. Dabei ging es auch immer um handfeste wirtschaftliche Interessen. So wurde nur wenige Monate nach der Annexion der Krim der Vertrag über die zweite Röhre der Ostsee-Pipeline Nord Stream unterzeichnet, die russisches Gas nach Deutschland bringen sollte. Als der Widerstand der Bündnispartner gegen das Projekt immer stärker wurde, bezeichnete Merkel das Vorhaben als rein kommerzielle Angelegenheit. Diese Argumentation übernahm ihr Nachfolger Olaf Scholz.

Dabei war es die Kanzlerin, die gegenüber Putin zunehmend auf Distanz ging und ihn – anders als ihr Vorgänger Gerhard Schröder („Putin ist ein lupenreiner Demokrat“) – auf Rechtsstaatsverstöße und Menschenrechtsverletzungen hinwies. Doch auf Konfrontationskurs ging sie nicht, selbst als sich die Fälle häuften, in denen Putins Schergen ehemalige Agenten oder Oppositionelle im westlichen Ausland ausschalteten oder es versuchten. Aus deutscher Sicht stellt die Ermordung eines Tschetschenen in Berlin einen Höhepunkt dieser Aktionen dar. Hier kam das Kammergericht in der Bundeshauptstadt zum Urteil, dass der russische Geheimdienst den Mord beauftragt hatte. Doch die Bundesregierung, hier vertreten durch die neue Außenministerin Annalena Baerbock, beließ es bei einer Protestnote und der Ausweisung zweier Botschaftsangehöriger.

Das Muster bleibt das Gleiche: Die Gesprächskanäle zu Putin sollten nicht verschüttet werden. Dass der Kreml-Chef zu verbrecherischen Handlungen im westlichen Ausland in der Lage war und sich um internationales Recht nicht scherte, war allen Beteiligten bewusst. Noch bei der Eskalation der jüngsten Ukraine-Krise wollte Bundeskanzler Scholz nicht mit dem Ende von Nord Stream 2 drohen. Und selbst jetzt behält er sich vor, eine Kündigung des Swift-Abkommens, das den Zahlungsverkehr zum Handelspartner Russland regelt, erst bei einer weiteren Eskalation auszusprechen.