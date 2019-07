Kommentar zum Hilfeersuchen der Amerikaner : Vorsicht am Persischen Golf

Deutsche Marine-Soldaten an Bord der Fregatte „Karlsruhe“ halten Wache am Horn von Afrika. Foto: dpa/Gero Breloer

Düsseldorf Die Bundesregierung kann nicht einfach nein zum Hilfeersuchen der Amerikaner zum Schutz der Handelsschiffe am Persischen Golf sagen. Aber sie sollte eine Mitwirkung an Bedingungen knüpfen.

Andererseits trägt die Trump-Administration selbst ein gerütteltes Maß an Mitverantwortung für die Eskalation im Golf. Willkürlich und völkerrechtswidrig hat der US-Präsident das Atom-Abkommen mit dem Iran aufgekündigt und betreibt seitdem eine gefährliche Politik des maximalen Drucks auf den Mullah-Staat. Damit hat er die Reformbewegung im Iran vor den Kopf gestoßen, die Hardliner um Religionsführer Chamenei haben nun das Sagen. Für sie ist der Konflikt die Chance, den Iran als regionale Vormacht in der explosiven Region zu installieren. Und an einen Regimewechsel in Teheran glauben noch nicht einmal die Amerikaner.