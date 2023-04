Freie Fahrt voraus In diesen Ländern und Städten ist der ÖPNV kostenlos

Mit dem Deutschlandticket wird der öffentliche Personennahverkehr deutlich attraktiver. Das Angebot ist ein wichtiger Schritt in Sachen Nachhaltigkeit und entlastet große Teile der Bevölkerung finanziell. Doch einige Länder und Städte in Europa bieten ÖPNV-Tickets nicht nur zu günstigeren Konditionen, sondern sogar kostenlos an. Im Überblick zeigen wir, wo Bus, Bahn und Zug zum Nulltarif angeboten werden - und wie das funktioniert.