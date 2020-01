Im Westjordanland : Deutschland verurteilt angekündigten Siedlungsausbau Israels

Tel Aviv Das Auswärtige Amt in Berlin hat den Ausbau israelischer Siedlungen im Westjordanland kritisiert. Die EU betrachtet den Bau in den 1967 besetzten Gebieten ebenfalls als illegal.

Zuvor hatte die israelische Menschenrechtsorganisation Peace Now mitgeteilt, Israel treibe den Bau von 1936 Wohnungen voran. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Mittwochabend, man habe die Beschlüsse Israels „mit großer Sorge“ zur Kenntnis genommen. „Die Bundesregierung ruft dazu auf, alle Schritte zu unterlassen, die eine friedliche Konfliktlösung im Nahen Osten weiter erschweren.“

Peace Now hatte am Dienstag erklärt, das zuständige israelische Komitee habe dem Bau von 1150 Wohneinheiten in einer ersten Planungsphase zugestimmt. Weitere 786 Wohneinheiten seien abschließend genehmigt worden.