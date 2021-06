Deutschland intensiviert US-Kontakte : Wirtschaftsminister Altmaier in Washington und US-Außenminister Blinken in Berlin

Wirtschaftsminister Altmaier in Washington und US-Außenminister Blinken in Berlin

Antony Blinken, Außenminister der USA, kommt am Flughafen Berlin Brandenburg an. Blinken beginnt eine einwöchige Europareise, die ihn nach Deutschland, Frankreich und Italien führt. Foto: AP/Andrew Harnik

Washington Die Beziehung zwischen Deutschland und den USA wird dieser Tage mit Minister-Besuchen in Washington und Berlin intensiviert. Die Themen reichen vom Umgang mit Russland und China über Strafzölle bis zum Klimawandel.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Washington, US-Außenminister Antony Blinken in Berlin: Nach der Europareise von US-Präsident Joe Biden intensivieren sich die Kontakte zwischen der Bundesregierung und der US-Regierung. An Themen – auch kniffeligen – mangelt es nicht. Ein Überblick: