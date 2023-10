Eine Milliarde Euro Gesamtwert Deutschland stockt Winterhilfe für die Ukraine deutlich auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte der Ukraine am Rande des EU-Gipfels in Granada die Lieferung eines weiteren Patriot-Systems zugesagt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hat dieses zweite System einen deutlich größeren Umfang als das im April gelieferte erste System: Neben dem Feuerleitstand und dem Radargerät werden „acht weitere Startgeräte und voraussichtlich über 60 Lenkflugkörper“ geliefert. Die Ausbildung für das zweite Patriot-System soll in den kommenden Wochen starten.