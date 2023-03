Leopard-Lieferung an die Ukraine Panzerlieferung ist nur ein Teil des ultimativen Versprechens

Keinen Zweifel kann es allerdings an Putins Willen geben, seinen mörderischen Feldzug in der Ukraine fortzusetzen. Und zwar solange, bis der Westen, den der Kremlchef für dekadent und schwach hält, in seiner Unterstützung nachlässt. Am Ende, so geht die Rechnung in Moskau, wird Kiew den Eroberern hilflos ausgeliefert sein. Ob das noch ein Jahr dauert oder ein Jahrzehnt, ist Putin egal. Er ist sicher, den längeren Atem zu haben.