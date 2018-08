Deutschland in Sorge um Türkei als Nato-Partner

Berlin Im Streit mit den USA sendet die Türkei immer neue Signale für eine grundsätzliche Umorientierung in der Außenpolitik.

In Berlin wächst die Sorge über die krisenhafte Zuspitzung in der Türkei. „Die aktuelle Währungskrise ist kein allein fiskalisches Problem und darf in ihrer außenpolitischen Wirkung nicht unterschätzt werden“, sagte SPD-Außenexperte Rolf Mützenich unserer Redaktion. Neben den hilflos wirkenden und die innenpolitische Stimmung absichtlich anheizenden Reden des Staatschefs, seien derzeit mögliche militärische Zuspitzungen in den kurdischen Gebieten und zwischen türkischem und US-amerikanischem Militär im syrischen Grenzgebiet die größten Gefahren.