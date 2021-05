Nahost-Konflikt : Deutschland gibt Millionenbetrag für humanitäre Hilfe im Gazastreifen

Brüssel Deutschlands Außenminister Heiko Maas sprach sich am Rande einer EU-Videokonferenz erneut für eine Ende der Gewalt im Nahost-Konflikt aus. Zudem sagte er erhebliche finanzielle Hilfen zu.

Deutschland stellt für humanitäre Hilfe im Gazastreifen rund 40 Millionen Euro zur Verfügung. Das kündigte Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag am Rande einer EU-Videokonferenz zur jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern an. Es sei gut, dass Israel heute den seit einer Woche geschlossenen Grenzübergang für den humanitären Warenverkehr nach Gaza geöffnet habe, sagte der SPD-Politiker. Auch auf EU-Ebene wolle er sich für eine bessere humanitäre Versorgung in Gaza einsetzen.