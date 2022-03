Folgen des Ukraine-Kriegs : „Die Wissenschaft ist der letzte Strohhalm für Kontakte zu Russland“

Ein Raketenangriff hat ein Fakultätsgebäude der Universität Charkiw getroffen. Mit der Biotechnologie der Hochschule in der zweitgrößten ukrainischen Stadt hat die Klever Hochschule Rhein-Waal einen intensiven Austausch. Foto: dpa/Emergency Service Of Ukraine

Moskau/Kleve Der Präsident der internationalen Hochschule Rhein-Waal, Oliver Locker-Grütjen, macht sich Sorgen um ein abruptes Ende der wissenschaftlichen Beziehungen zu Russland. Davon wären viele Universitäten in NRW betroffen.

Die Hochschule Rhein-Waal (HSRW) ist stolz auf ihre internationalen Beziehungen. Rund die Hälfte aller Studierenden kommen aus dem Ausland, fast 70 Prozent der Wissensvermittlung geschieht auf Englisch. „Wir leben wie kaum eine zweite Hochschule von der Internationalität“, sagt Oliver Locker-Grütjen, seit Juni 2019 Präsident der HSRW mit ihren niederrheinischen Standorten in Kleve und Kamp-Lintfort.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist für die Hochschule am Niederrhein eine Tragödie. 34 Studierende kommen aus der Ukraine, 84 aus Russland. Mit der Vizepräsidentin und Soziologie-Professorin Tatiana Zimenkova hat eine gebürtige Russin derzeit einen der wichtigsten Posten der Ausbildungs- und Forschungsstätte inne. Zugleich pflegt die HSRW enge Beziehungen zur Biotechnologie-Universität im umkämpften Charkiw und zu wichtigen Hochschulen in Moskau und St. Petersburg. „Wir haben viele gemeinsame Projekte, die jetzt erst einmal auf Eis liegen“, klagt Locker-Grütjen. Doch das könne nicht der Dauerzustand sein. „Wir brauchen auf Sicht den wissenschaftlichen Austausch mit allen Ländern, auch mit Russland und besonders auch wieder mit der Ukraine“, meint der Hochschulmanager. Ein Ende der Beziehungen zwischen den drei Ländern auf dem Gebiet von Forschung und Lehre wäre, so Locker-Grütjen, eine Katastrophe. Und die sei fast schon eingetreten, wenn man auf die jüngste Erklärung der russischen Hochschulrektoren schaue. Die stützen nämlich den Kurs des russischen Präsidenten Wladimir Putin. „In diesen Tagen ist es sehr wichtig, unser Land, unsere Armee, die unsere Sicherheit verteidigt, zu unterstützen, unseren Präsidenten zu unterstützen, der die vielleicht schwierigste Entscheidung seines Lebens getroffen hat, eine hart erkämpfte, aber notwendige Entscheidung“, schreiben die Top-Akademikerinnen und Akademiker der Wissenschaftsnation Russland. „Das ist natürlich ein Schlag“, meint Locker-Grütjen.

Info Foto: Markus van Offern (mvo) Oliver Locker-Grütjen ist seit Juni 2019 Präsident der Hochschule Rhein-Waal. Davor war er 20 Jahre lang an der Universität GH Essen beziehungsweise Universität Duisburg-Essen (UDE) tätig, zuletzt als Akademischer Direktor des Sciences Support Centers für die Forschungsstrategie und den Wissenstransfer der Bildungsstätte. Locker-Grütjen engagiert sich wissenschafts- und hochschulpolitisch in regionalen Netzwerken sowie nationalen Gremien und Organisationen und ist aktiv in der Landesrektorenkonferenz (LRK), wo er seit 2020 die Arbeitsgruppen „Lehramtsausbildung“ und „Beyond Corona“ leitet. Von Hause aus ist Locker-Grütjen Diplom-Umweltwissenschaftler und wurde 2012 mit einer Arbeit über Rahmenbedingungen für Forschungen an deutschen Hochschulen promoviert. Der gebürtige Duisburger ist verheiratet und hat drei Kinder.

Die Schäden durch den Angriffskrieg sind tatsächlich immens. Die Gebäude der Partner-Universität in Charkiw sind schwer getroffen, berichtet der HSRW-Präsident. Ein geordneter Austausch ist hier nicht mehr möglich. Die Klever Hochschule will sogar drei Professorinnen aus der Ukraine am Niederrhein aufnehmen. Mit der russischen Seite ist der Kontakt eingefroren. Die Wissenschaftsorganisationen und der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) haben alle Kooperationen mit Russland auf Eis gelegt. „Es gibt nur noch direkte persönliche Kontakte zwischen befreundeten Hochschulangehörigen auf beiden Seiten“, meint Locker-Grütjen.

Die meisten Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Wissenschaft sind aktuell mit der Isolierung Russlands einverstanden, erwarten aber auch eine ausgesprochen differenzierte Betrachtung der Situation. „Auch ich verurteile das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine. Es ist klar, wer hier der Schuldige ist“, meint der HSRW-Präsident. Allerdings sieht er bei einer Sanktionsspirale gerade auf dem Gebiet der Wissenschaft eine große Gefahr für die künftigen Beziehungen. „Die Wissenschaft ist der letzte Strohhalm für Kontakte. Denn beide Seiten sind hier vorrangig an der Sache orientiert“, wendet Locker-Grütjen ein. „Wir sind in erster Linie alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen“, ergänzt er.

Die Positionen werden in der kommenden Woche noch einmal zwischen Auswärtigem Amt, dem DAAD und auf der nordrhein-westfälischen Ebene auch innerhalb der Landesrektorenkonferenz diskutiert. Immerhin hätten 7000 Hochschullehrende dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Brief geschrieben, in dem sie den Krieg ablehnen. Auch viele Studierende sind mit der Kriegsführung des eigenen Landes nicht einverstanden. Sie heben sich damit von der Gefälligkeitserklärung der führenden Wissenschaftsmanager des Landes ab. Denn die verlangen von ihren Schülern, wie es in der Erklärung weiter heißt, „patriotisch zu sein und sich für ihr Vaterland einzusetzen“. Ihr Fazit: „Die Universitäten waren schon immer eine Stütze des Staates. Gemeinsam sind wir eine große Kraft.“