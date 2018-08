Der türkische Finanzminister Berat Albayrak in der Krise

Wirtschaftskrise in der Türkei

Istanbul Berat Albayrak ist der Schwiegersohn des Präsidenten. Ein Shootingstar in der Politik. Doch dann kam die Wirtschaftskrise.

Für den Auftritt seines Lebens hatte Berat Albayrak die Wirtschaftselite der Türkei einbestellt. Hunderte Unternehmensbosse versammelten sich am Freitag im Dolmabahce-Palast in Istanbul, Tausende Interessierte verfolgten live über Fernsehen und Internet, wie der junge türkische Finanzminister den dramatischen Verfall der Lira aufhalten wollte. Er hatte ein völlig „neues Wirtschaftsmodell“ angekündigt. Er wollte die Wirtschaft vor dem Kollaps bewahren.

Zwar war alles, was er sagte, richtig. Dass er strenge Haushaltsdisziplin wahren, die rasende Inflation bändigen und die Unabhängigkeit der Zentralbank wahren werde. Doch alles stand im krassen Widerspruch zu den vorangegangenen Tiraden Erdogans. Albayrak hätte dem entgegentreten müssen. Aber er nannte nicht eine konkrete Maßnahme. Die Enttäuschung stand den Unternehmern ins Gesicht geschrieben.

Noch während Albayrak sprach, platzte eine gezielte Bombe. In Washington twitterte US-Präsident Donald Trump, dass er die Zölle auf türkische Aluminium- und Stahlimporte verdoppeln werde, falls die Türkei nicht den seit 20 Monaten festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson freiließe. Sekunden später verlor die Lira 16 Prozent an Wert gegenüber dem Dollar. Albayrak sprach schwitzend weiter, wirkte aber plötzlich wie ein gemaßregelter Schuljunge. Als er fertig war, huschte er davon, ohne eine einzige Frage zuzulassen. Die Lira ging in den freien Fall über.