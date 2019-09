Ukraine-Affaire : Erster ranghoher Republikaner stellt sich gegen Trump

Essex Junction/Vermont Phil Scott, Gouverneur von Vermont, sei nicht überrascht vom Inhalt des Telefonats. Trump habe Biden schon „seit Jahren“ im Visier. Scotts Schritt könnte den Damm der geschlossen hinter Trump stehenden Republikaner brechen.

Scott sagte, er sei von Enthüllungen nicht überrascht, dass Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wiederholt in einem Telefonat aufgefordert habe, Interventionen des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers und früheren Vizepräsidenten Joe Biden in der Ukraine zu untersuchen. Denn Trump beobachte Biden „seit Jahren“.

Republikaner haben sich bislang mit Kritik an Trump wegen der Whistleblower-Affäre zurückgehalten; wenige haben Unbehagen deswegen erkennen lassen. Scotts Äußerungen sind ein erstes Anzeichen dafür in Trumps Partei. Scott ist in seiner zweiten Amtszeit als Gouverneur in Vermont. Der moderate Republikaner hat sich bereits mehrmals gegen Trumps Politik gewandt, etwa gegen die Lockerung von Umweltschutzvorschriften und die Verschärfung von Einwanderungsvorschriften.