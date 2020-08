Das Erbe des alten Jugoslawien : Belgrad streitet um Straßennamen

Die Zadar-Straße in Belgrad, benannt nach der Stadt in Kroatien. Foto: picture alliance / Stanislav Kra/Stanislav Krasilnikov

Belgrad Bezeichnungen, die an Städte des früheren Jugoslawien erinnern, sollen verschwinden. In den Nachfolgestaaten des Vielvölkerreichs war man mit Umbenennungen ohnehin immer schnell bei der Hand – die neuesten Pläne in der serbischen Hauptstadt aber bringen Anwohner auf die Barrikaden.

Von Thomas Roser

Wohl nirgendwo ist der Wald der Straßenschilder, der Autofahrer plagt, einem so dauerhaften Wandel unterworfen wie in den Nachfolgestaaten des jugoslawischen Vielvölkerreichs. Seit den 90er Jahren wogen die Wellen von Um-, Rück- oder Neubenennungen durch die Straßenschluchten der einstigen Bruderrepubliken. Je nach politischer Konjunktur werden von Montenegro bis Slowenien die Namen einstiger Partisanenhelden von den Straßenschildern getilgt, aber auch die der nicht mehr gefragten Dichter und Denker der Nachbarn verschwinden.

Doch eine neue geplante Änderungswelle bei den Straßennamen verursacht in Serbiens Hauptstadt Belgrad nun wachsenden Verdruss. Statt in Ungnade gefallene Persönlichkeiten sollen dieses Mal vor allem Städte und Inseln der Nachbarstaaten von den Straßenschildern verbannt werden.

„Es gibt keinen Grund, dass wir die Namen von Orten eines Staates behalten, den es nicht mehr gibt“, begründet der stellvertretende Bürgermeister Goran Vesic die geplante ex-jugoslawische Abnabelung: „Es ist nicht normal, dass wir unsere Straßen nach Städten benennen, die selbst keine Belgrader Straße haben. Wir können nicht so masochistisch sein und als Einzige unsere Straßen nach Orten in Kroatien, Bosnien oder Slowenien benennen.“

Tatsächlich wurden beispielsweise in der kroatischen Hauptstadt Zagreb oder in der bosnischen Metropole Sarajevo Straßen, die nach serbischen Städten benannt waren, teilweise schon in den 90er Jahren konsequent umbenannt. Doch dass sich nun auch die einst so kosmopolitische frühere Hauptstadt Jugoslawiens im engstirnigen Provinzialismus übt, treibt nicht nur die betroffenen Anwohner der Sarajevo-, Mostar-, Split-, Zadar- oder Ljubljanastraße auf die Barrikaden.

Tausende haben bereits eine Petition gegen die geplanten Umbenennungen unterschrieben. Von einer „paranoiden Phase unserer Geschichte“ spricht die Historikerin Duvbravka Stojanovic, die vor einer „Nabelschau“ und dem „Herablassen der Rolläden“ warnt: Die Straßengeografie Belgrads habe stets den offenen Charakter der Stadt und deren ethnisch gemischte Bevölkerung widergespiegelt.