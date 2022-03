Bombardements an der Grenze zu Polen : Der Krieg rückt näher an den Westen heran

Geflüchtete aus der Ukraine sitzen am Grenzübergang Budomierz zwischen der Ukraine und Polen in einer Hilfsstation auf einem Baumstamm. Der Grenzübergang liegt in der Nähe des Ortes Jaworiw, indem in der Nacht ein Militärstützpunkt mit Raketen beschossen wurde. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Warschau Mit dem Angriff von Zielen an der Grenze Ukraine zu Polen ist der Krieg noch einmal ein Stück näher an die EU und an die Nato herangerückt. Das bereitet neue Sorgen.

Gut zwanzig Kilometer bis zum Dritten Weltkrieg. Dieses Schreckensbild zeichnete am Sonntag Andrij Sadowyj. Der Bürgermeister der westukrainischen Metropole Lwiw präsentierte eine Karte mit einer roten Linie. Im Westen davon prangte eine EU-Flagge, im Osten eine große schwarze Bombe. Sie markierte einen nächtlichen russischen Raketenangriff, gefährlich nah an der Grenze zu EU- und Nato-Gebiet.

Die Botschaft des verzweifelten Bürgermeisters lautete: „Schließt endlich den Himmel.“ Gemeint war eine von der Nato garantierte Flugverbotszone. Andernfalls werde dieser Krieg bald auch den Rest Europas erfassen, warnte Sadowyj. Das allerdings ist, bei allem Verständnis für die Not in Lwiw, Unsinn. Vielmehr zeigten die Raketeneinschläge in Grenznähe zu Polen, wie schmal der Grat ist, auf dem der Westen bei seiner militärischen Unterstützung für die Ukraine wandelt.

Klar ist, dass die Nato auf einen russischen Raketenangriff auf polnisches und damit eigenes Territorium reagieren müsste. Immerhin gäbe es dann aber noch Gesprächskanäle nach Moskau, über die sich klären ließe, ob sich da nicht ein Geschoss „verirrt“ hat. Eine von der Nato garantierte Flugverbotszone dagegen würde die Allianz verpflichten, auf russische Kampfjets zu schießen. Damit wäre der Weltkrieg nicht eine Frage von Kilometern, sondern von Stunden.