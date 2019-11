Außenminister Heiko Maas verurteilt Entscheidung : Der Iran will ab Mitternacht wieder Uran anreichern

Der Iran will ab Mitternacht wieder Uran anreichern

Teheran Der Iran hat angekündigt, ab Mitternacht (21.30 Uhr MEZ) die Urananreicherung in der Atomanlage Fordo wieder aufzunehmen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verurteilte die Entscheidung des Irans als "nicht akzeptabel".

Die Produktion von angereichertem Uran solle in der Nacht zum Donnerstag beginnen, erklärte der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation, Behrus Kamalwandi, am Mittwoch laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Insa.

Irans Präsident Hassan Ruhani hatte bereits am Dienstag von einer "vierten Etappe" des schrittweisen Rückzugs aus dem internationalen Atomabkommen gesprochen. In der Folge des 2015 geschlossenen Abkommens war die Urananreicherung in der unterirdischen Anlage von Fordo, 180 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran, eingefroren worden.