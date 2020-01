Kritik an hindunationalistischer Regierung : Indischer Bundesstaat klagt gegen Staatsbürgerschaftsgesetz

Neu-Delhi Das neue Gesetz verstoße gegen die religiäse Neutralität des Landes, sagen Kritiker. Der Bundesstaat Kerala will die Rechtmäßigkeit des Staatsbürgerschaftsgesetz nun gerichtlich prüfen lassen.

In Indien reißt der Widerstand gegen das neue Staatsbürgerschaftsrecht nicht ab. Am Dienstag rief der Bundesstaat Kerala das Oberste Gericht des Landes an, wie die Zeitung „Times of India“ berichtete. Das neue Gesetz verstoße gegen die in der Verfassung verankerte religiöse Neutralität, hieß es zur Begründung. Die Neuregelung gewährt Einwanderern aus den Nachbarnländern Pakistan, Bangladesch und Afghanistan die indische Staatsbürgerschaft, wenn sie keine Muslime sind. Indiens Premierminister Narendra Modi und seine hindunationalistische Partei behaupten, die Reform diene dem Schutz religiöser Minderheiten.