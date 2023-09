Steigende Flüchtlingszahlen überfordern die EU Ein Drama mit Ansage

Italien und Griechenland dürften die bei ihnen landenden Geflüchteten schnell weiterleiten in Richtung Norden, ohne Personalien aufzunehmen oder Asylanträge zu bearbeiten. Solche Geflüchteten müssten wieder in die Erstaufnahmeländer zurückgeschickt werden. In Deutschland, Österreich oder Luxemburg dürften aber Gerichte verhindern, die Flüchtlinge nach Italien oder Griechenland abzuschieben. „Der Migrationsdruck derzeit ist enorm“, meint der Politikwissenschaftler und internationale Krisenexperte Peter Neumann. Eine Rückführung oder Verminderung der Flüchtlingszahlen sei deshalb nur möglich, wenn es belastbare Rücknahmeabkommen gebe. „Das müsste für die Bundesregierung die prioritäre Aufgabe sein“, sagt der Professor, der am King’s College in London lehrt.