Krieg in der Ukraine : Das Ende der alten Ordnung

Ein ausgebranntes Autos steht in der Nähe des durch Angriffe zerstörten Gebäudes der regionalen Verwaltung von Charkiw auf dem Freiheits-Platz, dem Svobody-Platz Foto: dpa/---

Analyse Moskau/Düsseldorf Fast 77 Jahre herrschte Frieden in Europa – vom Zerfall Jugoslawiens abgesehen. Der Überfall Putins auf die Ukraine ist ein Rückfall in die konfliktreiche Geschichte des Kontinents mit unabsehbaren Folgen – über den aktuellen Krieg hinaus.

Es gibt ein sarkastisches Bonmot zum Unterschied zwischen den USA und Europa. Wenn in den Vereinigten Staaten jemand gewaltsam sein Leben verliert, dann meist als Folge eines Verbrechens, in Europa als Konsequenz aus einem Krieg. Sieht man vom Bürgerkrieg und den Kämpfen gegen die Urbevölkerung ab, waren die USA im Innern stets ein Hort des Friedens. In Europa führten bis an die Zähne bewaffnete Nationen fast ständig Krieg miteinander. Besonders schlimm war der von Deutschland herbeigeführte Zweite Weltkrieg. Erst nach dessen Ende herrschte trotz aller Gegensätze und Konflikte eine lange Phase des Friedens, verstärkt durch den Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989. Der Überfall Russlands auf die souveräne Ukraine am 24. Februar 2022 markiert das Ende dieser Periode.

Zum ersten Mal führt eine hochgerüstete Armee einen Krieg gegen ein anderes Land. Europa kehrt in seinen jahrhundertealten Aggregatzustand zurück, obwohl das die überwiegende Mehrheit vor allem im westlichen Teil des Kontinents nicht mehr für möglich gehalten hätte. Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl wurde dafür ausgelacht, als er den Euro als Friedenselement für Europa herausstellte. Angesichts der kaltblütigen Attacke des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf das Bruder- und Schwestervolk der Ukraine wirkt das nicht mehr ganz so lächerlich.

Info Die zentralen Elemente der Friedensordnung Das KSZE-Abkommen Die Schlussakte von Helsinki, die nach jahrelangen Verhandlungen der Konferenz für Sicherheit, Zusammenarbeit in Europa (KSZE) und ihrer Vorläufer zustande kam, markiert das Fundament der europäischen Friedensordnung. Danach verpflichteten sich 1975 die 35 Unterzeichnerländer, darunter die USA, die Sowjetunion sowie die Bundesrepublik, Frankreich und Großbritannien, zur Unverletzlichkeit der Grenzen, zum Gewaltverzicht sowie der Achtung von Menschenrechten und Grundfreiheiten. Die Initiative ging übrigens in den 60er-Jahren von den Staaten des Ostblocks aus. Friedliche Revolution Das Ende des Kommunismus hat die Friedensordnung noch einmal nachhaltig gefestigt. Aus der KSZE wurde 1995 die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die alle Streitfälle zwischen den Verhandlungspartnern auf friedliche Weise regeln sollte. Nato-Russland-Rat Er entstand 1997 als Folge der Nato-Russland-Grundakte, um mögliche Konfliktfälle mit Moskau klären.

Mit dem russischen Machthaber kehrt das Zeitalter des Imperialismus zurück. Die Friedensordnung für Europa, nach etlichen Verhandlungen in der Schlussakte von Helsinki am 1. August 1975 feierlich besiegelt, gehört der Vergangenheit an. Damals erklärten 35 Staaten, darunter mit Ausnahme Albaniens alle Länder Europas, die Sowjetunion, die USA und Kanada alle nationalen Grenzen für unverletzlich. Der Geist von Helsinki führte schließlich zum Ende des Kommunismus und zur friedlichen Revolution in Osteuropa – mit der Folge der Wiedervereinigung Deutschlands.

Seit die russische Armee die Grenzen der Ukraine überschritten hat und offenbar das gesamte Land erobern will (oder zumindest Kiew und die wichtigsten Städte), ist dieser Konsens aufgekündigt. Ohnmächtig schaut der Westen zu, wie Putins Kriegsmaschinerie läuft. Auch mögliche ukrainische Anfangserfolge können nicht darüber hinwegtäuschen, dass er wahrscheinlich das Land besetzen und eine Marionettenregierung installieren wird.

Was passiert als Nächstes, wird der Landhunger Putins anhalten? Es spricht einiges dafür. Der Diktator aus Moskau, der fast ausschließlich von Geheimdienstlern und Militärs beraten wird, hat früh die Auflösung der Sowjetunion als die „größte politische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet. Seine Forderungen im Vorfeld des Angriffs auf die Ukraine umfassten den Rückzug von Nato-Truppen hinter die Grenzen von 1997, als die Erweiterung des westlichen Militärbündnisses auf Wunsch vieler ehemaliger Ostblock-Länder begann.

Noch gilt auch für den Kreml-Herrscher die alte Doktrin des Kalten Krieges, dass Nato und Russland niemals Truppen gegeneinander einsetzen dürfen. Davon gehen fast alle Militärexperten aus. Aber die gleichen Spezialisten nannten noch vor Kurzem einen Angriff auf die Ukraine als Ganzes höchst unwahrscheinlich. Und werden die USA wirklich einen Atomkrieg riskieren, wenn Russland seinen Fuß etwa in die baltischen Staaten setzt?

Es mag sein, dass Putin davor noch immer zurückschreckt. Aber schon jetzt beginnen die Sanktionen zu wirken. Gut möglich, dass eine völlige Isolierung des Landes zu schwersten Entbehrungen der russischen Bevölkerung führt, die seit dem Mangel in den 90er-Jahren einen gewissen Wohlstand gewöhnt ist. Damals konnten in St. Petersburg die Menschen nicht mehr beerdigt werden, weil es an allem fehlte. Wiederholt sich diese Bedrängnis, könnte Putin abermals losschlagen.

Und wenn er das nicht mit Truppen tut, könnte er Cyber-Angriffe gegen Nato-Staaten starten, die deren Internet oder Energieversorgung ausschalten würden. Sabotageakte wären möglich, Provokationen wie U-Boote in schwedischen und finnischen Hoheitsgewässern oder gefährliche Annäherungen mit eigenen Flugzeugen an Nato-Jets.

Die wirtschaftliche Einschnürung, so sinnvoll sie als Reaktion auf die russische Aggression ist, wird Putin nicht unbeantwortet lassen. Das massive Aufrüstungsprogramm der Deutschen, dem auch andere Nato-Partner folgen dürften, die Verlegung starker Kampfverbände wie der schnellen Eingreiftruppe mit ihren 40.000 Soldaten, dürften die Spannungen steigern. Ob solche Drohungen Putin von weiteren Aggressionen abhalten, ist schwer zu prognostizieren.