Nach Gerichtsentscheid : Deniz Yücel reagiert auf „politisches Urteil“

Istanbul Es sei „skandalös“, dass mit dem Urteil auch eine neue Strafanzeige gestellt worden sei, sagt Deniz Yücel nach dem Gerichtsentscheid in der Türkei. Der „Welt“-Journalist ist für die Verkündung in Deutschland geblieben.

In einem Beitrag für die „Welt“ schrieb Yücel, dass es sich um ein „politisches Urteil“ handle. „So oder so musste sich der türkische Staat heute blamieren. Das hat er auch“, schrieb Yücel am Donnerstag in einem Beitrag mit dem Titel „Ich bereue nichts“. Das Urteil „ändert nichts an dem, was ich vom Moment meiner Festnahme an wusste: Ich wurde gefangenen genommen, weil ich meine Arbeit als Journalist gemacht habe.“ Daran bereue er nichts. „Und früher oder später wird ein Gericht das auch feststellen.“