Protest gegen China : Demonstranten in Hongkong stürmen Parlament

Hongkong Aus Protest gegen einen wachsenden Einfluss Chinas sind Zehntausende in Hongkong auf die Straße gegangen und Hunderte haben das örtliche Parlament gestürmt.

Am Jahrestag der Übergabe der britischen Kronkolonie an China vor 22 Jahren hingen Transparente mit der Aufschrift "Free Hong Kong" an Brücken. In den vergangenen drei Wochen protestierten insgesamt über eine Million Menschen. Anlass war ein Gesetz, das Auslieferungen von Ausländern an China ermöglichen soll. Dies wurde inzwischen zwar auf Eis gelegt, die Demonstranten verlangen aber die vollständige Abschaffung.