Proteste in Bulgarien : Demonstranten fordern Rücktritt der Regierung

Sofia In Bulgarien haben mehrere Tausend Demonstranten zum Auftakt der Herbsttagung des Parlaments den Rücktritt der Regierung gefordert. Sie werfen der Regierung Korruption vor.

Protestler mit weiß-grün-roten Nationalfahnen blockierten am Mittwoch unter dem Motto „Großer Volksaufstand“ das Parlamentsgebäude in Sofia. Aktivisten warfen Eier, Äpfel, Tomaten und falsche 500-Euro-Banknoten. Sie beschuldigen die bürgerlich-nationalistische Regierung, dass sie korrupt sei und zugunsten von Oligarchen handele.

Staatschef Rumen Radew verlangte in einer Rede vor den Abgeordneten erneut den Rücktritt des seit 2017 regierenden Kabinetts von Ministerpräsident Boiko Borissow: „Wir haben bei diesem Vertrauensverlust keinen anderen Ausweg (...) als Rücktritt“, sagte Radew. Am 56. Tag ihrer Aktionen wollten Protestler bis zum Rücktritt der Regierung am Parlament bleiben. Ihre Anzahl ging am Mittag stark zurück.