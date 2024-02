Regierungswechsel Kongolesischer Premierminister zurückgetreten

In Goma reagierten Vertreter der Zivilgesellschaft besorgt auf den Rücktritt des Premierministers und seiner Kabinettskollegen. Sie befürchteten, dass das Machtvakuum in Kinshasa von den Rebellen ausgenutzt werde und die Gewalt in der Region weiter zunehmen könnte. „Wir hoffen, dass die Beratungen (über eine neue Regierung) beschleunigt werden, damit die Demokratische Republik Kongo so schnell wie möglich eine neue Regierung hat“, sagte Marrion Ngavo, Leiter des Bündnisses der Bürgerorganisationen in Goma, am Mittwoch.