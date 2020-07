Staatsform auf dem Rückzug : Weltweit gibt es nur noch 37 funktionierende Demokratien

Würzburg Die Uni Würzburg hat sich mit der Verteilung der Staatsformen beschäftigt: Demokratien als Regierungsform haben nach Einschätzung von Würzburger Politikwissenschaftlern aus historischer Sicht ihren Zenit vorerst überschritten.

Weltweit gebe es eine Entwicklung hin zu Mischformen von Demokratien und Autokratien, in denen die jeweiligen Aspekte unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Den 83 Demokratien stünden 55 autokratische Systeme gegenüber, die sich wiederum in 21 harte und 34 moderate Autokratien aufteilen. Zudem gebe es noch 41 hybride Regime, die sowohl demokratische als auch autokratische Elemente verbinden. Die aktuelle „Demokratiematrix“ zeige in vielen Ländern eine „Dynamik der De-Demokratisierung“, die Länder seien aber nur selten komplett in Autokratien zerfallen.