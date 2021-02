Wegen Verschwörungstheorien : Demokraten wollen umstrittene Republikanerin aus Ausschüssen werfen

Washington Am Umgang mit zwei völlig gegensätzlichen Abgeordneten zeigt sich das Dilemma der Republikaner in der Post-Trump-Ära. Der Hardlinerin Marjorie Taylor Greene droht der Rauswurf aus zwei Ausschüssen, die gemäßigte Liz Cheney musste um den Verlust ihres Spitzenamts bangen.

Greene sitzt seit kurzem als Kongressneuling für einen Wahlkreis in ihrem Heimatstaat Georgia im Repräsentantenhaus in Washington. In sozialen Medien fiel die Abgeordnete als Befürworterin rassistischer Ansichten und der ebenso abstrusen wie haltlosen Verschwörungstheorien der QAnon-Bewegung auf, der zufolge Ex-Präsident Donald Trump im Geheimen gegen eine ihm feindlich gesinnte Elite in den Untiefen des Staatsapparats und einen Kindesmissbrauchsring satanischer Pädophiler und Kannibalen kämpfte. Greene versah zudem Facebook-Posts mit Likes, in denen zu Gewalt gegen Demokraten und das FBI aufgerufen wurde. Ein Post legte nahe, dass man Nancy Pelosi - der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses - in den Kopf schießen sollte.

An Greene scheiden sich auch in den Reihen der eigenen Partei die Geister. Der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, bezeichnete ihre „verrückten Lügen“ als ein „Krebsgeschwür“ in der Partei. McCarthy, oberster Republikaner im Repräsentantenhaus, scheute bisher offene Kritik an Greene, die von Trump im vergangenen Jahr als ein „künftiger republikanischer Star“ gepriesen wurde. Am Mittwoch sagte er, dass Greenes Aussagen, wonach Schusswaffenmassaker in US-Schulen inszeniert gewesen seien, „tiefe Wunden“ gerissen hätten. Sie habe ihm aber selbst versichert, dass sie künftig höhere Maßstäbe an sich anlegen werde. Den Demokraten warf er vor, Macht in den Ausschüssen an sich reißen zu wollen.