Debakel in Afghanistan : Joe Biden im Kreuzfeuer der Kritik

Joe Biden verfolgte von seinem Landsitz Camp David aus das Desaster in Afghanistan. Während Bilder aus Kabul um die Welt gehen, wirkt der US-Präsident plötzlich machtlos. Die Machtergreifung der Taliban dürfte ein ewiger Makel in Bidens Präsidentschaft werden.

An der Entscheidung zum Rückzug, macht die US-Regierung trotz heftiger Debatten deutlich, wird sich nichts mehr ändern. Biden habe eine Militärpräsenz beendet, den eine Mehrheit der Amerikaner schon lange nicht mehr unterstützte, betont Antony Blinken, der Außenminister. „Sieht man es mit den Augen unserer strategischer Rivalen in aller Welt, so gibt es nichts, was ihnen lieber wäre, als dass wir für weitere fünf, zehn oder zwanzig Jahre in Afghanistan blieben“, skizziert er das geopolitische Kalkül. Gleichwohl muss sich auch Blinken den Vorwurf der Schönfärberei gefallen lassen. Bei „Meet the Press“, dem sonntäglichen Nachrichtenmagazin des Senders NBC, hatte er den durch die Anschläge am 11. September 2001 ausgelösten Truppeneinsatz am Hindukusch als Erfolg charakterisiert. Sollten Terroristen erneut in Afghanistan Fuß fassen, hatte er argumentiert, seien die USA viel eher als vor zwanzig Jahren in der Lage, sie rechtzeitig zu bekämpfen.