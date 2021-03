US-Innenministerium : Deb Haaland zieht als erste indigene Ministerin ins US-Kabinett ein

Washington Die Demokratin Deb Haaland ist künftig verantwortlich für staatseigenes Land und Gebiete der indigenen Völker und damit für rund ein Fünftel der Fläche der USA. Dort will sie sich besonders für Klimaschutz einsetzen.

Die Kongressabgeordnete Deb Haaland wird als erste amerikanische Ureinwohnerin einen Ministerposten im US-Kabinett bekleiden. Mit einer Mehrheit von 51 zu 40 bestätigte der Senat am Montag (Ortszeit) ihre Nominierung als Innenministerin im Kabinett des demokratischen Präsidenten Joe Biden . Sie sollte in Kürze vereidigt werden.

Haaland hatte angekündigt, die Erzeugung von erneuerbarer Energien auf Bundesland fördern zu wollen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Die 60-jährige Demokratin aus dem Bundesstaat New Mexico gehört zum Volk der Laguna. Ihrer Webseite zufolge lebt ihre Familie seit mehr als 30 Generationen in dem südlichen Bundesstaat, ihr Vater ist norwegischer Abstammung.

Demokraten und Vertreter von indigenen Stämmen würdigten die Entscheidung als historisch. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sagte, Haalands Bestätigung sei „ein gigantischer Schritt vorwärts“ in Richtung einer Regierung, die den ganzen Reichtum und die volle Diversität des Landes repräsentiere. Die indigene Bevölkerung sei viel zu lange auf Regierungsebene „und in so vielen anderen Bereichen“ benachteiligt worden.