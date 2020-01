„Wir wollen das WEF abschaffen“ : Hunderte demonstrieren gegen Wirtschaftstagung in Davos

Demonstranten halten bei einer Demonstration am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos Abbildungen von Handabdrücken hoch. Foto: dpa/Ennio Leanza

Davos In Davos gab es am Dienstag Proteste von Aktivisten und Sozialisten. Sie protestieren für die Abschaffung des Weltwirtschaftsforums, mehr Klimaschutz und gegen den Kapitalismus.

Mehrere Hundert Menschen haben am Dienstag in Davos gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) demonstriert. An der Kundgebung beteiligten sich auch Aktivisten, die in einem dreitägigen Fußmarsch in den Alpenort gewandert waren. „Wir erwarten nichts vom WEF, wir wollen es abschaffen“, sagte die Sprecherin der Initiative, Payal Parekh, einer Mitteilung zufolge. Die WEF-Mitglieder hätten die Welt in einen katastrophalen Zustand geführt.