Vier-Sterne-General David Petraeus „Es gibt keinen schwierigeren Feind“

Petraeus …Je eher die israelische Führung auch nur ein vages Konzept für die Zeit nach dem Konflikt in Gaza bekannt gibt und dafür sorgt, dass das Leben für die palästinensische Bevölkerung in Gaza und auch im Westjordanland besser wird, desto besser. Wenn in naher Zukunft keine fähige, kompetente palästinensische oder internationale Übergangsverwaltung eingesetzt werden kann, wird Israel diese Aufgabe übernehmen müssen. Wie der damalige US-Außenminister Powell vor dem Einmarsch in den Irak im Jahr 2003 bemerkte: „Wenn man es kaputtmacht, gehört es einem.“ Die israelische Führung ist sich dieser Realität bewusst.