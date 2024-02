„Erdogan-Partei“ Was hinter dem mutmaßlichen AKP-Ableger Dava steckt

Der Name der Partei klingt progressiv, doch die deutsche Politik ist alarmiert. Die im Januar gegründete Dava – formal erst eine Wählervereinigung – gilt als politischer Arm des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Ableger seiner Partei AKP. Bei der Europawahl am 9. Juni will die neue Kraft unter Türkeistämmigen und wahlberechtigten Muslimen insgesamt punkten - als Stimme gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. Die Partei strebt auch eine Teilnahme an der Bundestagswahl im kommenden Jahr an. Was hinter der neuen Partei steckt: