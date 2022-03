Bundesweite Corona-Maßnahmen laufen aus : Wenn die Politik auf Wirklichkeit trifft

Meinung Berlin Die Inzidenz erreicht in Deutschland täglich neue Höchststände, trotzdem sollen am 20. März die meisten Corona-Maßnahmen fallen. Künftig sind die Länder gefragt. Warum keiner so richtig zufrieden sein kann mit der Situation.

Es hätte doch so schön sein können. Die Corona-Kurve zeigte in den vergangenen Wochen lange nach unten, der 20. März winkte als Zäsur, dass diese leidige Pandemie irgendwann ein Ende hat.

Doch leider ist das Gegenteil eingetreten, die Kurven steigen wieder an, die Inzidenzen befinden sich auf Rekordniveau, die Todeszahlen bleiben konstant zwischen 200 und 300 pro Tag, die Impfkampagne lahmt.

Davon unbeeindruckt läuft das Infektionsschutzgesetz am 19. März aus. Bis dahin waren die strengen bundesweiten staatlichen Maßnahmen befristet. Die Ampel-Koalition, allen voran die FDP, will mit dem Auslaufen ein Signal setzen. Ein Signal, dass das Land allmählich den Krisenmodus abstreift und nach vorne schaut.

Doch die Wirklichkeit hält sich meistens nicht an politische Wünsche und Vorgaben, das Corona-Virus schon gar nicht. Und so fügt es sich nun, dass ein stets warnender Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun einerseits die sich verschlimmernde Lage geißelt, gleichzeitig aber die Verantwortung in Länderhand abgibt. Dieser Spagat ist ein sehr, sehr großer, der sich für den SPD-Minister politisch noch rächen könnte.

Die Länder wiederum wurden, so scheint es, kalt erwischt. Der Frust über den Bund ist groß. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gerne auf den Bund zeigten, wenn es darum ging, politische Verantwortung für unpopuläre Maßnahmen in der Corona-Krise zu übernehmen. Jetzt sind sie an der Reihe.

Doch viele Länder zögern noch, was sie jetzt eigentlich tun sollen, das Chaos ist erneut groß. Der neue 20. März ist nun Anfang April - bis dahin gelten nämlich Übergangsfristen. Was danach kommt? Unklar. Das neue Infektionsschutzgesetz lässt bislang verbindliche Kriterien für die Hotspots vermissen. So wird es einen regionalen Flickenteppich mit sehr unterschiedlichen Regelungen geben.

Wer soll da genau durchblicken - etwa, wenn an Ostern viele Bürger als Touristen in andere Bundesländer fahren? Nur kurz sei hier an das Kommunikationsdesaster der Osterruhe erinnert, für das sich im vergangenen Jahr die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sogar öffentlich entschuldigen musste.

Und auch einige allgemein verbindliche Regeln kranken an der Umsetzung. Warum müssen die Menschen beispielsweise eine Maske tragen, wenn sie mit dem Bus zum Einkaufen fahren, im Supermarkt aber nicht mehr? Das passt nicht zusammen, Mediziner schütteln den Kopf.

Und so wird man das Gefühl nicht los, dass der bloße Wunsch nach einer Verbesserung der Situation der Ratgeber der Politik in dieser Phase der Pandemie bleibt.

Gleiches gilt auch für das zweite Gesetzesvorhaben, dass diese Woche in erster Lesung beraten werden soll. Ob die allgemeine Impfpflicht kommt, steht in den Sternen, eine übergreifende Mehrheit für einen Entwurf ist bislang nicht in Sicht. Für den Herbst wird die Politik hier mit dem Prinzip Hoffnung nicht wirklich weiterkommen.

(mün)