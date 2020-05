Gespräche in Kabul : Das Misstrauen der afghanischen Frauen

Gespräche in Kabul

Kabul Es gibt wieder Hoffnung auf Frieden in Afghanistan. Doch es gibt auch die Sorge, dass die Taliban sich am Ende mit ihrer Ideologie einer strikten Umsetzung der Alltagsvorschriften nach dem Koran durchsetzen.

(dpa) Wenn Nargis Asarjun an Friedensgespräche mit den Taliban denkt, ist die junge Frau skeptisch. „Ich glaube nicht, dass sich die Taliban verändert haben. Ich glaube, es gibt eine neue Generation, die noch brutaler ist als die Vorgänger.“ Nargis Asarjun ist 26 Jahre alt, politisch aktiv und hat die Herrschaft der islamistischen Taliban Ende der 1990er noch miterlebt. Vor drei Jahren gründete sie mit einem Frauenkollektiv das erste Modemagazin Afghanistans. Heute kämpft sie mit einer Gruppe junger Frauen für Frieden.

Ein Abkommen zwischen den USA und den Taliban machte Ende Februar Hoffnung auf ein Ende des jahrzehntelangen Konflikts. Die internationalen Truppen sollen abziehen und innerafghanische Friedensgespräche beginnen. Der Krieg zwischen Regierung und Taliban geht aber weiter. Kurz nach der Unterzeichnung hatte Asarjun gemischte Gefühle. „Es war ein trauriger Tag – zu sehen, dass die Taliban so viel Legitimität erhalten haben“, sagt sie. „Von heute auf morgen sind sie keine Terroristen mehr, sondern neue Partner der internationalen Gemeinschaft.“

Asarjun und viele andere junge Frauen fürchten, dass ihre Rechte in den geplanten Verhandlungen zu kurz kommen. Denn die Taliban fordern eine strenge Auslegung islamischen Rechts. In vielen ländlichen Gegenden, wo sie Schattenherrschaften aufgebaut haben, sind Frauenrechte begrenzt. Der Zugang zu Bildung ist erschwert, politische Beteiligung unerwünscht. Der Konflikt im Land geht weiter, die Gespräche mit der Regierung haben noch nicht begonnen. Es herrscht gegenseitiges Misstrauen, in Kabul ist die politische Elite zerstritten.