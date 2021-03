Sebastian Kurz (* 27. August 1986 in Wien) ist Bundeskanzler von Österreich. Er war von Dezember 2017 an der Bundeskanzler von Österreich, ehe er am 27. Mai 2019 nach einem Misstrauensvotum abgewählt wurde und 2020 wieder gewählt wurde.

Sebastian Kurz im Wiener Wahlkampf 2010. Damals ging er mit dem schwarzen "Geilomobil" auf Tour.