Fragen und Antworten Das bedeutet die Anklage Trumps für den US-Wahlkampf

Wie so viele Dinge vor Trump in der US-Politik undenkbar waren, ist ein ehemaliger US-Präsident hinter Gittern nur schwer vorstellbar. Aber es hat auch niemand vor ihm so offenkundig versucht, den demokratischen Wählerwillen auszuhebeln. Und 91 Anklagen in vier Strafprozessen sind auch schon einzigartig. Bei einer Verurteilung in allen Fällen drohen Trump Hunderte Jahre Gefängnis.