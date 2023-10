Ohne gewalttätigen Zwischenfälle verlaufen Daniel Noboa wird „jüngster“ Präsident in Geschichte Ecuadors

In Ecuador hat sich der rechtsgerichtete Kandidat Daniel Noboa bei der Stichwahl um das Präsidentenamt durchgesetzt. Wie die Leiterin der Wahlbehörde, Diana Atamaint, mitteilte, siegte der 35-Jährige am Sonntag (Ortszeit) „nach Auszählung von mehr 90 Prozent aller gültigen Stimmen“ mit 52,3 Prozent „unumkehrbar“ gegen seine linksgerichtete Rivalin Luisa González. Ecuador habe Noboa damit „praktisch zum Präsidenten gewählt“. Noboa dürfte demnach der jüngste Präsident in der Geschichte des Landes werden.