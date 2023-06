Flutkatastrophe in Cherson 46 Orte am Dnipro überschwemmt - Berichte über 20 Tote

Mehrere westliche Militärexperten vermuten, dass die lang erwartete Gegenoffensive der Ukrainer bereits im Gange ist. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War teilte mit, dass mehrere Indikatoren darauf hindeuteten. Die Führung in Kiew hat das aber bisher nicht bestätigt. Selenskyj sagte in dem am Freitag veröffentlichten Video, die Zeit sei noch nicht gekommen, um Einzelheiten der Kämpfe offenzulegen.