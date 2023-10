Nach Landung eines Flugzeugs aus Tel Aviv Antisemitischer Mob stürmt Flughafen in Dagestan

Dagestans Regionalregierung bekundete auf Telegram ihre Unterstützung für die Palästinenser im Gazastreifen, appellierte aber gleichzeitig an die Bürger, sich nicht an solchen Protesten zu beteiligen. „Wir bitten die Einwohner der Republik, die aktuelle Situation in der Welt mit Verständnis zu betrachten. Föderale Behörden und internationale Organisationen unternehmen alle Anstrengungen, um einen Waffenstillstand gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen herbeizuführen.“ Der Gouverneur von Dagestan, Sergej Melikow, kündigte Konsequenzen an. „Die Aktionen derjenigen, die sich heute auf dem Flughafen von Machatschkala versammelt haben, sind ein grober Verstoß gegen das Gesetz“, schrieb er auf Telegram. Was dort passiert sei, „ist ungeheuerlich und sollte von den Strafverfolgungsbehörden angemessen bewertet werden! Und das wird definitiv geschehen!“